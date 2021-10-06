На территории Освенцима обнаружили антисемитские граффити

На территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше обнаружили граффити антисемитского содержания. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что надписи на английском и немецком языках были нанесены на стены девяти деревянных бараков. Сотрудники музея назвали инцидент «возмутительным нападением» на мемориальный комплекс и ударом в отношении памяти о всех жертвах лагеря.

В настоящее время проводится проверка, проводится анализ записей камер видеонаблюдения на территории.

В период Второй мировой войны около 1,3 миллиона человек были отправлены в Освенцим, из них погибли 1,1 миллиона человек. По другим подсчетам, в лагере погибли до четырех миллионов человек. Комплекс считается крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов холокоста.