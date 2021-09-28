В Латвии отметили урожай яблок и выложили из них свастику

Латышка похвасталась урожаем яблок и выложила из них орнамент со свастикой

В Латвии отметили урожай яблок и выложили из них орнамент со свастикой. Пост с соответствующей фотографией жительница латвийского города Малнава Инга Яуземе опубликовала на своей странице в Facebook.

Она решила похвастаться собранным урожаем и вместе с владельцем местного хутора Игорем Поповичем создала из яблок композицию с элементами традиционного латвийского орнамента.

В нижней части своего творения авторы разместили четыре солярных символа в виде крестов с загнутыми под прямым углом концами.

В 2013 году Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала рижский клуб «Динамо» за демонстрацию свастики на шоу перед матчем. В ходе выступления по случаю 95-летия Латвийской Республики художественный ансамбль Национальных вооруженных сил Латвии развернул на льду орнамент, напоминающий по форме соответствующую символику. В руководстве клуба заявили, что использованная фигура имеет множество названий, но точно не является нацистской свастикой.