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В здании Госдепа нацарапали изображение свастики

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Фото: Andrew Kelly / Reuters

На стене лифта в здании Госдепартамента США обнаружили изображение свастики. Ее нацарапал неизвестный, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

Отмечается, что изображение нашли 26 июля в лифте, находящемся около офиса спецпредставителя американского внешнеполитического ведомства по борьбе с антисемитизмом. На следующий день сотрудникам Госдепа разослали уведомление с осуждением акта вандализма.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что «разжигающие ненависть граффити уже удалили». Он подчеркнул, что данный инцидент будут расследовать.

Ранее изображение свастики нашли в парламентском здании ФРГ. Пресс-секретарь Бундестага рассказал, что запрещенный в стране символ был нацарапан на двери одного из лифтов.

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