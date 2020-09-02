В Бразилии предложили приравнять серп и молот к свастике

Депутат Национального конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару предложил запретить использование нацистских и коммунистических символов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект, внесенный сыном действующего президента в парламент.

В случае принятия данного законопроекта серп и молот, а также пятиконечная звезда будет фактически приравнены к свастике и законодательно запрещены. Согласно тексту документа, тем, кто изготавливает, продает или распространяет предметы с данной символикой будет грозить от 9 до 15 лет тюрьмы.

Парламентарий, возглавляющий комитет нижней палаты законодательного органа по международным делам и национальной обороне, отметил, что на создание данного проекта его вдохновил украинский закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

Ранее оппозиция Германии нашла в правящей партии страны Христианско-демократический союз (ХДС) неонациста. Отмечается, что партия была вынуждена защищаться от обвинений после того, как выяснилось, что по крайней мере один политик ХДС в прошлом был сторонником ультраправого движения. Известно, что он помог организовать неонацистский марш в 2011 году.