Кладбище под Парижем разрисовали розовой свастикой

Во французском департаменте Сена и Марна под Парижем злоумышленник разрисовал могилы на местном кладбище розовой свастикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Помимо кладбища, рисунки появились на стенах церквей и мэрии коммуны. Позднее полиция задержала 41-летнего мужчину с баллонами такой же краски.

Мотивы злоумышленника не раскрываются. Однако, отметили в полиции, у задержанного возможны некие «психологические проблемы», а версия о расизме и антисемитизме исключена.

В декабре полиция Германии начала расследование после того, как в офисном здании для законодателей, расположенном рядом с парламентом в Берлине, обнаружили свастику. Пресс-секретарь Бундестага сообщил, что запрещенный в стране символ был нацарапан на двери одного из лифтов.

Ранее работающий с коронавирусными пациентами в США врач Тэйлор Николс (Taylor Nichols), имеющий еврейские корни, признался, что не хотел лечить одного из тяжелобольных после того, как разглядел среди его татуировок неонацистские символы. Он отметил, что смотреть на татуировки было тяжело не только ему — вместе с ним пациента к интубации готовили еще два медика.