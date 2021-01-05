Мир
 
Последние новости
США обвинили Россию в масштабной кибератаке
Украинская компания подтвердила подачу заявки на регистрацию российской вакцины
Церемонию «Грэмми» отложили из-за коронавируса
Названы худшие долгосрочные последствия коронавируса
В ВОЗ предложили повременить с повторным уколом вакцины Pfizer
Умер старейший вор в законе Армении Ваник Тер-Погосян
Арабские страны объявили о снятии дипломатической блокады Катара
Россия увеличит добычу нефти в феврале и марте за счет Саудовской Аравии
Найдено подавляющее коронавирус вещество
Новости партнеров
Прослушать новость

Кладбище под Парижем разрисовали розовой свастикой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Benoit Tessier / REUTERS

Во французском департаменте Сена и Марна под Парижем злоумышленник разрисовал могилы на местном кладбище розовой свастикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Помимо кладбища, рисунки появились на стенах церквей и мэрии коммуны. Позднее полиция задержала 41-летнего мужчину с баллонами такой же краски.

Мотивы злоумышленника не раскрываются. Однако, отметили в полиции, у задержанного возможны некие «психологические проблемы», а версия о расизме и антисемитизме исключена.

В декабре полиция Германии начала расследование после того, как в офисном здании для законодателей, расположенном рядом с парламентом в Берлине, обнаружили свастику. Пресс-секретарь Бундестага сообщил, что запрещенный в стране символ был нацарапан на двери одного из лифтов.

Ранее работающий с коронавирусными пациентами в США врач Тэйлор Николс (Taylor Nichols), имеющий еврейские корни, признался, что не хотел лечить одного из тяжелобольных после того, как разглядел среди его татуировок неонацистские символы. Он отметил, что смотреть на татуировки было тяжело не только ему — вместе с ним пациента к интубации готовили еще два медика.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В парламентском здании ФРГ нашли изображение свастики
Врач-еврей увидел свастику на груди пациента и не захотел его лечить
Три десятка немецких полицейских поймали на обмене фотографиями Гитлера