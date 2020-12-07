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В парламентском здании ФРГ нашли изображение свастики

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Фото: Globallookpress.com

Полиция Германии начала расследование после того, как в офисном здании для законодателей, расположенном рядом с парламентом в Берлине, обнаружили свастику. Об этом сообщает Die Welt.

Пресс-секретарь Бундестага сообщил, что запрещенный в стране символ был нацарапан на двери одного из лифтов.

Издание уточняет, что свастику заметил один из членов партии «Зеленых». Он обратился в правоохранительные органы и опубликовал запечатленное в лифте фото в своем Twitter-аккаунте. «Сегодня я ездил в офис, в Бундестаг, чтобы сделать несколько вещей, и [заметил, что] кто-то нацарапал вот это на двери лифта», — написал он в посте.

В ФРГ демонстрация нацистской символики запрещена — исключение сделано только для образовательных и художественных целей. Автору рисунка может грозить лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее работающий с коронавирусными пациентами в США врач Тэйлор Николс (Taylor Nichols), имеющий еврейские корни, признался, что не хотел лечить одного из тяжелобольных после того, как разглядел среди его татуировок неонацистские символы. Он отметил, что смотреть на татуировки было тяжело не только ему — вместе с ним пациента к интубации готовили еще два медика.

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