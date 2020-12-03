Врач-еврей увидел свастику на груди пациента и не захотел его лечить

Работающий с коронавирусными пациентами в США врач Тэйлор Николс (Taylor Nichols), имеющий еврейские корни, признался, что не хотел лечить одного из тяжелобольных после того, как разглядел среди его татуировок неонацистские символы. Об этом сотрудник медучреждения рассказал в своем Twitter.

Он отметил, что смотреть на татуировки было тяжело не только ему — вместе с ним пациента к интубации готовили еще два медика. «Наша команда состояла из врача-еврея, темнокожей медсестры и респираторного терапевта, который был азиатом [по происхождению]. И все [это] увидели. Символы ненависти на теле гордо транслировали его взгляды. Мы все знали, что он думал о нас», — написал Николс.

Описывая пациента, врач отметил, что тот был толст и уже немолод. Из-за употребления метамфетамина у того почти не было зубов. На груди мужчины была вытатуирована свастика, среди других татуировок была символика и эмблемы СС. Врач признался, что при виде пожилого больного на него нахлынули противоречивые эмоции. Он начал думать о последних месяцах жизни, проведенных в изоляции из-за борьбы с COVID-19. «Не дай мне умереть, док», — вспомнил Николс слова пациента.

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Врач заверил, что он и его коллеги сделают все, чтобы сохранить ему жизнь. Однако в своем посте медик отметил, что в тот момент размышлял о том, стал бы тот человек ему помогать, если оказался на его месте. «Я впервые заколебался. Пандемия меня утомила. Я понял, что, возможно, я не в порядке», — заключил Николс.

Рассказывая об этом случае в беседе с San Francisco Cronicle, доктор признался, что не чувствовал к больному сострадания, когда впервые увидел его татуировки. Он рассказал, что не знает, выжил ли тот мужчина, но со своей стороны он как специалист сделал все, чтобы ему помочь, прежде чем перешел к другому больному.