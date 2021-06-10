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Военнослужащего посадили за татуировку со свастикой на мошонке

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Фото: Saba Kareem / Reuters

В Австрии военнослужащего приговорили к 19 месяцам заключения из-за татуировки со свастикой, которую он сделал на своей мошонке, сообщает Daily Mail.

Татуировку ему сделал брат на вечеринке после двух выпитых бутылок виски. 29-летний военный опубликовал фото с тату в интернете, а потом еще и показал ее сослуживцам на другой пьяной вечеринке в последний вечер военных учений.

Кроме того, мужчину обвинили в том, что он публиковал нацистские фото в музее бункера времен холодной войны, употреблял вино с Адольфом Гитлером на этикетке и размещал нацистскую пропаганду в Интернете. Также у него нашли незаконно хранившееся огнестрельное оружие.

В суде военнослужащий раскаялся и выразил сожаление за свои поступки. Он не смог их объяснить, списав все на то, что он «попал в плохую компанию». Военный также добавил, что недооценил серьезность таких действий, и лишь после начала разбирательства понял, что прославление нацизма — нонсенс. Кроме того, осужденный признался в прекращении употребления алкоголя.

Татуировку же, по его словам, больше не видно. Адвокат военного заявил, что планирует обжаловать приговор.

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