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Стенгазету в одном из российских сел «украсили» изображением солдат вермахта

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Источник: Telegram-канал «Подъем»

Сотрудники магазина «Магнит» в селе Верхний Баскунчак Астраханской области «украсили» стенгазету в честь 23 Февраля изображением немецких солдат времен Второй мировой войны и фотографией военнослужащего НАТО. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Подъем».

Мотивы сотрудников супермаркета остаются неизвестными, не исключено, что солдаты вермахта попали на плакат случайно. После того как фотографии стенгазеты попали в сеть, на место выехал глава сельской администрации Шагит Тикеев. Он изъял плакат из магазина и публично растоптал.

Другие подробности инцидента пока не известны. О привлечении правоохранительных органов к разбирательству произошедшего не сообщалось.

Ранее руководство одного из супермаркетов в Новочеркасске вывесило на фасад здания плакат с изображением коллаборационистских казачьих частей. На их шапках можно было увидеть кокарды с орлами и свастикой. Местная администрация позже признала случившееся ошибкой дизайнера.

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