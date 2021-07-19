В Германии осудят 96-летнюю нацистку за убийства в годы войны

В Германии перед судом предстанет 96-летняя Ирмгард Фухнер, которую обвиняют в участии в качестве пособника нацистов в истреблении 11,4 тысячи евреев, поляков и советских узников концлагерей в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщине было 18 лет, когда она работала секретарем коменданта концлагеря Штуттгоф в Польше, поэтому ее будут судить по делам несовершеннолетних. При этом сама нацистка утверждает, что ничего не знала об истреблении людей в газовой камере в лагере, где с 2 сентября 1939 года по 9 мая 1945 года было убито около 65 тысяч человек.

В качестве стенографиста и машинистки Фухнер помогала руководителям лагеря в систематических убийствах заключенных, говорится в обвинительном заключении прокуратуры Итцехо. Основные слушания по ее делу должны начаться в сентябре. Сейчас женщина проживает в доме престарелых в Квикборне.

22 июля 1944 года оберштурмбаннфюрер Пауль Маурер приказал депортировать неустановленное количество заключенных из Штуттгофа в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) для уничтожения.

Через четыре дня в комендатуре был подготовлен список заключенных, которые подлежали переводу. Обвинение утверждает, что этот список был напечатан Фурхер.

В декабре прошлого года 92-летней Урсуле Хавербек, также известной как бабушка-нацистка, дали новый срок за отрицание холокоста. Берлинский суд приговорил ее к году тюрьмы. Хавербек отрицала холокост в интервью, опубликованном в интернете еще в марте 2018-го. Женщина не явилась в суд для вынесения приговора.

В период Второй мировой войны около 1,3 миллиона человек были отправлены в Освенцим, из них погибли 1,1 миллиона человек. По другим подсчетам, в лагере погибли до четырех миллионов человек. Аушвиц-Биркенау был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года, этот день отмечается как Международный день памяти жертв холокоста.