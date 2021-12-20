Задержанного ФСБ со взрывчаткой подростка отказались брать под стражу

Ярославский областной суд избрал меру пресечения 16-летнему подростку, задержанному ФСБ со взрывчаткой в начале декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Козлова, передает «Интерфакс».

Подозреваемого отправили под домашний арест. Тем самым было отклонено ходатайство следствия о заключении его под стражу. Мера пресечения избрана сроком на два месяца, до 5 февраля 2022 года.

Суд нижестоящей инстанции ранее также отказался брать под стражу несовершеннолетнего. Ему вменяются статьи 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ»), 222.1 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов»).

7 декабря ФСБ сообщила о задержании 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области, который планировал «резонансные акции, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе». Он являлся участником закрытого чата, объединявшего граждан, радикально настроенных идеей насильственных действий против представителей органов власти и правопорядка.

У себя дома в поселке Каменки юноша самостоятельно собрал взрывное устройство из приобретенных химических веществ. У него обнаружили обрез с боеприпасами.