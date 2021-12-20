Выставка «Премия Кандинского. 15 лет» откроется в нижегородском Арсенале

В Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, нижегородском Арсенале, 22 декабря откроется выставка работ лауреатов премии Кандинского за последние 15 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Выставка включает 14 произведений, победивших в номинации «Проект года» премии Кандинского в 2007-2021 годах.

Работы будут представлены в обратном порядке, чтобы посетители оценили «жизнеспособность и актуальность произведений, ставших “проектами года” совсем в другую эпоху».

Выставка будет работать по 20 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Пензе открылась выставка «Мастера Золотого века. Голландская и фламандская живопись». На выставке представлены работы Лукаса ван Удена, Йориса ван дер Хаагена, Бернарда ван Схенделя, Дирка Стоопа и других знаменитых мастеров «Золотого века» живописи и одно графическое произведение Рембрандта. Выставка посвящена 130-летию Пензенской картинной галереи и 195-летию ее основателя Петра Семенова-Тян-Шанского.