Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Выставка «Премия Кандинского. 15 лет» откроется в нижегородском Арсенале

В Нижнем Новгороде откроется выставка лауреатов премии Кандинского

Фото: kandinsky-prize.ru

В Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, нижегородском Арсенале, 22 декабря откроется выставка работ лауреатов премии Кандинского за последние 15 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Выставка включает 14 произведений, победивших в номинации «Проект года» премии Кандинского в 2007-2021 годах.

Работы будут представлены в обратном порядке, чтобы посетители оценили «жизнеспособность и актуальность произведений, ставших “проектами года” совсем в другую эпоху».

Выставка будет работать по 20 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Пензе открылась выставка «Мастера Золотого века. Голландская и фламандская живопись». На выставке представлены работы Лукаса ван Удена, Йориса ван дер Хаагена, Бернарда ван Схенделя, Дирка Стоопа и других знаменитых мастеров «Золотого века» живописи и одно графическое произведение Рембрандта. Выставка посвящена 130-летию Пензенской картинной галереи и 195-летию ее основателя Петра Семенова-Тян-Шанского.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Лондоне напали на посольство Белоруссии
Российские пловцы поделили с США золото в комбинированной эстафете на ЧМ
Гинцбург оценил версию лабораторного происхождения омикрон-штамма коронавируса
Муж попавшей в реанимацию после пластики россиянки описал эмоции от инцидента
Швыряющего багаж в аэропорту Внуково грузчика сняли на видео
Курьер получил зловещую записку вместе с заказом и спас жизнь клиенту
Задержанного ФСБ со взрывчаткой подростка отказались брать под стражу
Назван срок начала испытаний спецвакцины от омикрона
В центре Чумакова назвали возможные сроки регистрации вакцины «Ковивак» в ВОЗ
Брайан Мэй заразился коронавирусом
Раскрыты подробности об убийстве и расчленении пенсионерки в Москве
Экономист раскритиковал порог спецвклада для малоимущих в 100 тысяч рублей
Стало известно о последних днях жизни Александра Градского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter