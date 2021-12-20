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В Пензе открылась выставка голландской и фламандской живописи

В Пензе открылась выставка «Мастера Золотого века. Голландская и фламандская живопись»

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

В Пензе во втором корпусе картинной галереи 17 декабря открылась первая юбилейная выставка из цикла «Впервые за 130 лет» - «Мастера Золотого века. Голландская и фламандская живопись». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На выставке представлены работы Лукаса ван Удена, Йориса ван дер Хаагена, Бернарда ван Схенделя, Дирка Стоопа и других знаменитых мастеров «Золотого века» живописи и одно графическое произведение Рембрандта.

Выставка посвящена 130-летию Пензенской картинной галереи и 195-летию ее основателя Петра Семенова-Тян-Шанского.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в музее имени Коваленко открылась выставка «Формула света» русского художника-импрессиониста Константина Коровина. Мероприятие приурочено к 160-летию художника. Гости смогут увидеть как работы самого Коровина, так его учителей, друзей и единомышленников.

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Сергей Истомин
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