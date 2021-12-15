В Краснодаре пройдет выставка к 160-летию русского импрессиониста Коровина

В Краснодаре в музее имени Коваленко 17 декабря откроется экспозиция «Формула света» русского художника-импрессиониста Константина Коровина. Об этом сообщают «Вести Кубань».

Мероприятие приурочено к 160-летию Коровина. Гости смогут увидеть как работы самого художника, так его учителей, друзей и единомышленников.

Экспозиция будет разделена на три части. В первой — картины Коровина и его единомышленников: Валентина Серова, Михаила Врубеля, Исаака Левитана, Александра Головина. Вторая часть — работы учителей художника: Льва Каменева, Алексея Саврасова, Василия Поленова. Третья часть выставки посвящена творчеству его учеников: Роберта Фалька, Ильи Машкова, Леонарда Туржанского, Сергея Судейкина, Мартироса Сарьяна.

Выставка будет работать до 30 января.

Ранее сообщалось, что в Казани с 15 декабря по 22 марта будет проходить выставка русского художника Николая Рериха. В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана будет организована мультимедийная программа с интерактивными эффектами, которую будут транслировать в двусветном пространстве — между первым и вторым этажами залов.

