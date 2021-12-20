Телеведущий Дмитрий Киселев назвал реакцию России в случае вступления Украины в НАТО. В интервью «Би-би-си» журналист предостерег страны Запада от повторения Карибского кризиса в ситуации с Киевом.

«Если Украина когда-нибудь вступит в НАТО или если НАТО будет развивать там военную инфраструктуру, мы будем держать пистолет у виска Америки. У нас есть военный потенциал», — сказал Киселев. По его словам, у России есть лучшее оружие в мире — гиперзвуковые ракеты, которые долетят до США так же быстро, как американское или британское оружие может долететь с территории Украины до России. «Это будет ситуация Карибского кризиса», — подчеркнул журналист.

Киселев отметил, что такая ситуация может возникнуть только по вине западных стран. Как уточнил журналист, Россия готова применить силу, если США и их партнеры по Североатлантическому альянсу перейдут «красные линии». «Для России это вопрос жизни и смерти», — заявил журналист.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям в сфере безопасности. В материалах, в частности, содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации, а также отказаться от расширения НАТО на Восток. Помимо этого, Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.