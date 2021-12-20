Кудрявцева ответила на критику зрителей из-за нового шоу

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на критику зрителей, которые обвинили ее и других жюри музыкального проекта «Суперстар! Возвращение» на НТВ в несправедливом судействе из-за исключения из шоу певца Юрия Титова. Звезда в Instagram-сторис попросила подписчиков не давать ей советов. Кудрявцева также напомнила о своем солидном опыте работы в шоу-бизнесе и заявила, что лучше зрителей разбирается в том, кто из знаменитостей как поет.

Ведущая рассказала, что прочитала некоторые комментарии в интернете о новом выпуске «Суперстар! Возвращение». «Я вас очень хочу попросить, ребята, пожалуйста, все мои подписчики, не давайте мне советов. Умоляю, я взрослая девочка, мне они не нужны», — обратилась к поклонникам Кудрявцева. Она подчеркнула, что сама знает, как ей выглядеть и как себя вести.

Телезвезда также ответила на заявления зрителей о непрофессионализме жюри «Суперстар! Возвращение». Кудрявцева напомнила критикам, что проработала в сфере развлекательного контента более 25 лет, в том числе и на телеканале «Муз-ТВ». «Поверьте мне, я лучше вас знаю, какое шоу лучше, кто как поет. Я в этом разбираюсь. Очень вас люблю, но, пожалуйста, давайте без советов», — подытожила телеведущая.

В седьмом выпуске музыкального шоу «Суперстар! Возвращение» проект покинул финалист четвертого сезона «Фабрики звезд» Юрий Титов. В шоу на НТВ он исполнил композицию «Снег» исполнительницы Елены Ваенги. Судьи поставили Титову низкие оценки, отметив, что его перформансу не хватало драматизма и проникновенности.

После исключения певца из шоу многие пользователи Instagram негативно высказались о жюри проекта. Отрицательные комментарии появились в том числе на странице в Instagram Кудрявцевой. «Взяли и слили сильнейшего вокалиста, артиста, куда и на кого вы, жюри, смотрели в этом выпуске?», «Непрофессионалы! На мыло жюри!», «Верните Титова!» — возмутились юзеры.

Ранее Лера Кудрявцева высказалась о разводе певца Григория Лепса с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Телеведущая намекнула на вину музыканта в расставании.