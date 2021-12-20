Кудрявцева высказалась о разводе Лепса с женой

Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о разводе певца Григория Лепса с женой Анной Шаплыковой после почти 20 лет брака. В эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, в ходе которого знаменитости обсудили расставание музыканта с партнершей, она намекнула на вину певца в разрыве. Выпуск программы доступен на YouTube.

«В последнее время у мужчин становится доброй традицией: 20 лет в браке, оп — и развод», — прокомментировала Кудрявцева ситуацию. Ей возразил гость программы, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов. По мнению музыканта, 20 лет в браке — огромный срок, и знаменитые партнеры попросту «замучились» быть друг с другом. «Ну как замучились? По мне, там, где 20 лет, там вообще и вся жизнь [в браке]», — отреагировала Кудрявцева.

О расставании Лепса с Шаплыковой в эфире «Звезды сошлись» также высказалась телеведущая Елена Ханга. Она предположила, что супруга музыканта многим жертвовала в браке с ним и через многое прошла из-за славы партнера. «После каждого концерта наверняка были тысячи девочек, которые вытаскивали нижнее белье, размахивали им и перед окнами [Лепса] стояли. Я уверена, что полно женщин было, которые писали письма ей (Шаплыковой — прим. "Ленты.ру") со словами: "У меня ребенок от твоего мужа" или что-нибудь такое. Или: "Я вчера была с твоим мужем"», — заявила Ханга.

О расставании Лепса с супругой стало известно 10 декабря. На развод подала жена музыканта. Отмечалось, что пара расстается мирно и встретится в суде 20 декабря для окончательного решения вопроса.