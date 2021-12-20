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В Германии введут «легкий локдаун» из-за омикрон-штамма

Bild: власти Германии введут ограничения социальных контактов для граждан с 28 декабря

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Власти Германии планируют ввести ограничения социальных контактов для всех граждан с 28 декабря на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц проведет переговоры по этому вопросу с главами региональных администраций. Если ограничения будут введены, «легкий локдаун» станет третьим в стране с начала пандемии COVID-19.

Bild пишет, что новые эпидемиологические меры коснутся как привитых граждан, так и отказавшихся от вакцинации и переболевших коронавирусной инфекцией. Так, немцам запретят встречаться в компаниях более десяти человек в помещениях и на улице. Помимо этого, в Германии закроют все клубы и танцевальные площадки.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что европейские страны введут дополнительные ограничения для борьбы с ростом заболеваемости и распространением омикрон-штамма COVID-19 на период рождественских праздников. Первыми жесткий локдаун объявят Нидерланды. Меры в стране включают в себя домашнюю самоизоляцию, закрытие школ, большинства магазинов, ресторанов и общественных мест, а также остановку авиасообщения с Великобританией.

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Екатерина Андреева
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