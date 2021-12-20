Европа введет новые ограничения из-за омикрон-штамма COVID-19

Европейские страны введут дополнительные ограничения для борьбы с ростом заболеваемости и распространением омикрон-штамма COVID-19. Новые антикоронавирусные меры затронут рождественские и новогодние праздники. Об этом сообщает Bloomberg.

Первыми жесткие ограничения введут Нидерланды. Меры включают в себя домашнюю самоизоляцию, закрытие школ, большинства магазинов, баров, ресторанов и общественных мест, а также закрытие авиасообщения с Великобританией.

Франция, Германия, и Австрия на данный момент установили усиленный эпидемиологический контроль для невакцинированных или не переболевших COVID-19 путешественников. Не исключено, что при ухудшении обстановки с омикроном власти других государств введут локдаун по примеру Нидерландов и Великобритании.

Распространение омикрон-штамма, который отличается высокой вероятностью заражения, рискует нанести удар по населению Европы. Власти стремятся избежать британского сценария — там за последние сутки официально было зафиксировано 10 059 новых случаев инфекции.

20 декабря издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей сферы здравоохранения сообщило, что в США ожидается рост числа пациентов, заразившихся омикрон-штаммом. По данным источников, американские больницы сейчас к этому не готовы.

Ранее по всей Европе прошли акции протеста против прививок и введения новых мер. В попытке ограничить распространение коронавируса и взять ситуацию под контроль власти решили провести принудительную вакцинацию врачей, медсестер, сиделок, пожарных и военных и ввести сертификат о прохождении вакцинации.