Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Европа введет новые ограничения из-за омикрон-штамма COVID-19

Европа введет новые ограничения на новогодние праздники для борьбы с омикроном

Фото: David W Cerny / Reuters

Европейские страны введут дополнительные ограничения для борьбы с ростом заболеваемости и распространением омикрон-штамма COVID-19. Новые антикоронавирусные меры затронут рождественские и новогодние праздники. Об этом сообщает Bloomberg.

Первыми жесткие ограничения введут Нидерланды. Меры включают в себя домашнюю самоизоляцию, закрытие школ, большинства магазинов, баров, ресторанов и общественных мест, а также закрытие авиасообщения с Великобританией.

Франция, Германия, и Австрия на данный момент установили усиленный эпидемиологический контроль для невакцинированных или не переболевших COVID-19 путешественников. Не исключено, что при ухудшении обстановки с омикроном власти других государств введут локдаун по примеру Нидерландов и Великобритании.

Распространение омикрон-штамма, который отличается высокой вероятностью заражения, рискует нанести удар по населению Европы. Власти стремятся избежать британского сценария — там за последние сутки официально было зафиксировано 10 059 новых случаев инфекции.

Материалы по теме:
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря
Жизнь после COVID-19. Россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией, рекомендована медицинская реабилитация
Жизнь после COVID-19.Россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией, рекомендована медицинская реабилитация
2 декабря

20 декабря издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей сферы здравоохранения сообщило, что в США ожидается рост числа пациентов, заразившихся омикрон-штаммом. По данным источников, американские больницы сейчас к этому не готовы.

Ранее по всей Европе прошли акции протеста против прививок и введения новых мер. В попытке ограничить распространение коронавируса и взять ситуацию под контроль власти решили провести принудительную вакцинацию врачей, медсестер, сиделок, пожарных и военных и ввести сертификат о прохождении вакцинации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Хованский раскрыл детали переговоров с Собчак
Почти две трети украинцев выступили против выдвижения Зеленского на второй срок
В Казахстане прокомментировали сценку с расстрелом в детском саду
На российской трассе столкнулись семь автомобилей
Checkmate вошел в число главных достижений в сфере военной авиации
Врачи назвали причину смерти прооперировавшей саму себя блокадницы
Экономист назвал причины роста инфляции и способы его остановки
Раскрыты подробности двойного убийства жены и тещи в Москве
Забавы россиян на пляже в Сочи попали на видео и рассмешили пользователей сети
В российском регионе двух рабочих насмерть придавило ковшом погрузчика
Бритни Спирс раскрыла секреты своего похудения
Оценены названные Всемирным банком риски для экономики России
Начался суд над убийцами кота из Северодвинска
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter