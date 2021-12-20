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Лондон объявил чрезвычайное положение из-за омикрон-штамма COVID-19

SRF: в Великобритании зафиксировано 10 059 новых случаев заражения омикрон-штаммом

Фото: Matthew Childs / Reuters

Власти Лондона объявили чрезвычайное положение на фоне распространения омикрон-штамма COVID-19. Об этом рассказало швейцарское радио SRF со слов британского министра здравоохранения Саджида Джавида.

При этом чиновник рассказал, что за последние сутки в Великобритании было зафиксировано 10 059 новых случаев заражения омикрон-штаммом. Это в три раза больше, чем днем ранее. Джавид отметил, что омикрон-штамм уже доминирует в стране, на него приходится 60 процентов всех заражений коронавирусом.

По информации SRF, в правительстве Великобритании ведутся ожесточенные дискуссии по поводу новых, более строгих, антикоронавирусных ограничений. На сегодня планируется ввести локдаун на период праздничных дней. Джавид также предположил, что «почти наверняка в Англии в настоящее время происходит сотни тысяч новых инфекций омикрона в день».

20 декабря издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей сферы здравоохранения сообщило, что в США ожидается рост числа пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом. По данным источников, американские больницы сейчас к этому не готовы.

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Николай Чигасов
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