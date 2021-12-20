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Россиянам предрекли подорожание путевок в Турцию из-за падения лиры

Вице-президент РСТ Барзыкин: из-за падения лиры стоимость туров в Турцию может подняться

Фото: Hazal Ozturk / Unsplash

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предрек повышение стоимости путевок в Турцию из-за падения лиры. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, изменение курса национальной турецкой валюты не повлияет на объем турпотока — россияне покупают пакетные туры не в лире, а в рублях, поэтому сиюминутного подорожания цен ожидать не стоит.

«В перспективе — да, стоимость услуг может подняться, потому что она будет обеспечиваться в валюте. Но пока это дает возможность нашим туристам эти услуги, товары и прочее более выгодно приобретать», — заявил эксперт.

Ранее 20 декабря курс турецкой лиры к американскому доллару вновь обвалился до исторического минимума. Согласно онлайн-данным биржевых торгов, в понедельник, 20 декабря, за один доллар давали 17,04 лиры.

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Мария Гейн
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