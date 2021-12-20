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Экономика

Курс лиры обвалился до исторического минимума

Курс турецкой лиры обвалился до 16,88 лиры за доллар

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Курс турецкой лиры к американскому доллару вновь обвалился до исторического минимума. В ходе торгов в понедельник, 20 декабря, за один доллар давали 17,04 лиры.

На момент написания заметки курс скорректировался до 16,88 лиры. Ранее, 17 декабря, Стамбульская биржа (единственная фондовая биржа в Турции) остановила работу примерно на 25 минут после рекордного обвала лиры.

Курс доллара от TradingView

Падение турецкой валюты усилилось на следующий день после решения Центробанка Турции снизить ключевую ставку с 15 до 14 процентов, несмотря на инфляцию выше 21 процента с начала года. На снижении ключевой ставки настаивает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. За последние пять лет он сменил четверых руководителей ЦБ, не согласных с его взглядами на кредитно-денежную политику.

В январе доллар стоил 7,4 лиры. С начала года турецкая валюта обесценилась более чем в два раза, а доходы граждан резко сократились.

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Платон Щукин
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