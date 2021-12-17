Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Единственная биржа Турции остановила работу после обвала лиры

Стамбульская фондовая биржа остановила работу на 25 минут после рекордного обвала лиры

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Стамбульская биржа — единственная фондовая биржа в Турции — остановила работу примерно на 25 минут после рекордного обвала лиры, свидетельствуют данные торгов 17 декабря.

На момент написания заметки основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 опустился почти на семь процентов до 2120,94 пункта. Наибольшие потери понесли турецкие банки. Акции Akbank TAS рухнули на 9,72 процента, Turkiye Is Bankasi C — на 8,99 процента, Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi — на 8,89 процента.

Материалы по теме:
«Вы из тех, кто нагнетает ксенофобию» Кому выгоден раздор между Москвой и Нур-Султаном
«Вы из тех, кто нагнетает ксенофобию»Кому выгоден раздор между Москвой и Нур-Султаном
18 ноября
Россия считает Турцию своим союзником. Почему Анкара продает оружие Украине?
Россия считает Турцию своим союзником.Почему Анкара продает оружие Украине?
21 июня

17 декабря курс турецкой валюты вновь обвалился до рекордных значений, впервые в истории рухнув до 17 лир за американский доллар. В январе 2021 года доллар стоил 7,4 лиры.

Валюта обновляет исторические минимумы пятый день подряд. Сегодняшнее падение усилилось на следующий день после решения Центробанка Турции снизить ключевую ставку с 15 до 14 процентов, несмотря на инфляцию выше 21 процента с начала года.

На снижении ключевой ставки настаивает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. За последние пять лет он сменил четверых руководителей ЦБ, не согласных с его взглядами на кредитно-денежную политику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США отреагировали на предложения России по гарантиям безопасности
Спасший сотни детей российский врач сообщил о новом уголовном деле
Единственная биржа Турции остановила работу после обвала лиры
Россия начала испытания отремонтированного АС-36
Россияне назвали виновных в утечке персональных данных
ЦБ предложил убрать комиссии за переводы из банка в банк
Власти популярной пляжной страны отменят карантин для вакцинированных туристов
Голикова заявила о росте уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Российский полицейский проигнорировал жалобу девочки на отчима с ножом
Женщина пошла в ресторан и стала обладательницей россыпи жемчужин
Врач рассказал о состоянии извлеченного из-под обломков комбината рабочего
Сбежавший в Белоруссию солдат Польши рассказал об убийствах на границе
Стали известны подробности состояния Татьяны Тарасовой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter