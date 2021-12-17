Единственная биржа Турции остановила работу после обвала лиры

Стамбульская биржа — единственная фондовая биржа в Турции — остановила работу примерно на 25 минут после рекордного обвала лиры, свидетельствуют данные торгов 17 декабря.

На момент написания заметки основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 опустился почти на семь процентов до 2120,94 пункта. Наибольшие потери понесли турецкие банки. Акции Akbank TAS рухнули на 9,72 процента, Turkiye Is Bankasi C — на 8,99 процента, Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi — на 8,89 процента.

17 декабря курс турецкой валюты вновь обвалился до рекордных значений, впервые в истории рухнув до 17 лир за американский доллар. В январе 2021 года доллар стоил 7,4 лиры.

Валюта обновляет исторические минимумы пятый день подряд. Сегодняшнее падение усилилось на следующий день после решения Центробанка Турции снизить ключевую ставку с 15 до 14 процентов, несмотря на инфляцию выше 21 процента с начала года.

На снижении ключевой ставки настаивает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. За последние пять лет он сменил четверых руководителей ЦБ, не согласных с его взглядами на кредитно-денежную политику.