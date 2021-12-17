Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курс лиры рекордно обвалился

Курс турецкой лиры обвалился и обновил исторический минимум пятый день подряд

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Курс турецкой лиры к американскому доллару вновь обвалился до рекордных значений. В ходе торгов в пятницу, 17 декабря, за один доллар давали 16,23 лиры. На момент написания заметки курс скорректировался до 16,03 лиры.

Лира обновляет исторические минимумы пятый день подряд — с понедельника, 13 декабря. Сегодняшнее падение продолжилось на следующий день после решения Центробанка Турции снизить ключевую ставку с 15 до 14 процентов, несмотря на разгон инфляции, превысившую 21 процент с начала года.

Материалы по теме:
«Вы из тех, кто нагнетает ксенофобию» Кому выгоден раздор между Москвой и Нур-Султаном
«Вы из тех, кто нагнетает ксенофобию»Кому выгоден раздор между Москвой и Нур-Султаном
18 ноября
Россия считает Турцию своим союзником. Почему Анкара продает оружие Украине?
Россия считает Турцию своим союзником.Почему Анкара продает оружие Украине?
21 июня

В январе доллар стоил 7,4 лиры. С начала года турецкая валюта обесценилась более чем в два раза, а доходы граждан резко сократились.

Главный сторонник снижения ключевой ставки — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Хотя официально Центробанк независим от главы государства, фактически регулятор исполняет его требования. За последние пять лет Эрдоган сменил четверых руководителей ЦБ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Госдуме проведут расследование из-за раскритикованного Матвиенко закона
Тренер Непомнящий оценил соперников сборной России по Лиге наций
Пушков ответил на заявления Столтенберга о НАТО и Украине
Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии
Жители Подмосковья заметили собак с розовой шерстью
В США ограничили использование амфибий
20-летняя девушка вышла замуж за 90-летнего многоженца
Российский полицейский случайно выстрелил себе в ногу
Курс лиры рекордно обвалился
В Израиле разделили туристов по национальному признаку
В МИД России рассказали о возможности предоставления кредита Афганистану
В «Москва-сити» сорвался лифт с пассажиром
Российские серверы оказались непригодны к использованию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter