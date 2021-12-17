Курс лиры рекордно обвалился

Курс турецкой лиры к американскому доллару вновь обвалился до рекордных значений. В ходе торгов в пятницу, 17 декабря, за один доллар давали 16,23 лиры. На момент написания заметки курс скорректировался до 16,03 лиры.

Лира обновляет исторические минимумы пятый день подряд — с понедельника, 13 декабря. Сегодняшнее падение продолжилось на следующий день после решения Центробанка Турции снизить ключевую ставку с 15 до 14 процентов, несмотря на разгон инфляции, превысившую 21 процент с начала года.

В январе доллар стоил 7,4 лиры. С начала года турецкая валюта обесценилась более чем в два раза, а доходы граждан резко сократились.

Главный сторонник снижения ключевой ставки — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Хотя официально Центробанк независим от главы государства, фактически регулятор исполняет его требования. За последние пять лет Эрдоган сменил четверых руководителей ЦБ.