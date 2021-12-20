Скромный подарок брата принес женщине 73 миллиона рублей
Жительница американского города Детройт, штат Мичиган, разбогатела благодаря скромному подарку, который брат сделал ей на день рождения. Об этом сообщает информационное агентство UPI.
68-летняя женщина рассказала, что получила от брата на день рождения билет моментальной лотереи за десять долларов (737 рублей).
«Он каждый год дарит мне лотерейные билеты. Я стерла защитный слой и увидела, что билет принес мне миллион долларов (73,7 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Я была в шоке», — заявила американка.
Она отметила, что обычно радуется даже выигрышу в 20 долларов (1,4 тысячи рублей). «Выиграть миллион — удивительное чувство», — подчеркнула победительница.
Полученные деньги женщина планирует потратить на покупку нового автомобиля. Частью выигрыша она поделится с семьей.
Ранее сообщалось, что жительница американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, получила в подарок от друга лотерейный билет и сорвала джекпот. Она подчеркнула, что у нее до сих пор не укладывается в голове тот факт, что теперь она богата.