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Скромный подарок брата принес женщине 73 миллиона рублей

Женщина получила 73 миллиона рублей благодаря подарку на день рождения за 737 рублей

Фото: Hermann / Pixabay

Жительница американского города Детройт, штат Мичиган, разбогатела благодаря скромному подарку, который брат сделал ей на день рождения. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

68-летняя женщина рассказала, что получила от брата на день рождения билет моментальной лотереи за десять долларов (737 рублей).

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«Он каждый год дарит мне лотерейные билеты. Я стерла защитный слой и увидела, что билет принес мне миллион долларов (73,7 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Я была в шоке», — заявила американка.

Она отметила, что обычно радуется даже выигрышу в 20 долларов (1,4 тысячи рублей). «Выиграть миллион — удивительное чувство», — подчеркнула победительница.

Полученные деньги женщина планирует потратить на покупку нового автомобиля. Частью выигрыша она поделится с семьей.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, получила в подарок от друга лотерейный билет и сорвала джекпот. Она подчеркнула, что у нее до сих пор не укладывается в голове тот факт, что теперь она богата.

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Алиса Дмитриева
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