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Наследники Марадоны не смогли продать на аукционе его дом

На особняк футболиста Диего Марадоны в Буэнос-Айресе не нашлось покупателей

Кадр: Guillermina Fossati / YouTube

Наследники легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны не смогли продать на аукционе виллу, которую спортсмен купил родителям. Стартовая цена дома составила 900 тысяч долларов, и желающих купить его не нашлось, сообщает новостное агентство Telam.

На онлайн-торги выставили недвижимость, автомобили, тренажеры и даже одежду Марадоны. Больше всего (2,15 тысячи долларов) заплатили за одну из картин из коллекции футболиста. Аукцион длился три часа, всего было продано предметов на 26 тысяч долларов.

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При этом дорогостоящие лоты — особняк и двухкомнатная квартира в Буэнос-Айресе, два автомобиля BMW и многоместный Hyundai — остались невостребованными, их никто не захотел приобрести.

Всего аукционный дом предложил фанатам Марадоны и коллекционерам 87 лотов, из которых три были отозваны до начала торгов, а 22 остались непроданными. Самыми дешевыми оказались четыре футболки спортсмена и два галстука по 70 долларов каждый. В аукционе приняли участие покупатели из Аргентины, Мексики, Испании, Колумбии, Бельгии, Бразилии и других стран.

Ранее в декабре в главном международном аэропорту Буэнос-Айреса установили памятник Марадоне. Статуя была изготовлена при помощи 3D-печати. Для создания памятника собрали изображения Марадоны на чемпионате мира в Мексике во время звучания национального гимна.

Нина Ташевская
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