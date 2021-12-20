Наследники Марадоны не смогли продать на аукционе его дом

Наследники легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны не смогли продать на аукционе виллу, которую спортсмен купил родителям. Стартовая цена дома составила 900 тысяч долларов, и желающих купить его не нашлось, сообщает новостное агентство Telam.

На онлайн-торги выставили недвижимость, автомобили, тренажеры и даже одежду Марадоны. Больше всего (2,15 тысячи долларов) заплатили за одну из картин из коллекции футболиста. Аукцион длился три часа, всего было продано предметов на 26 тысяч долларов.

При этом дорогостоящие лоты — особняк и двухкомнатная квартира в Буэнос-Айресе, два автомобиля BMW и многоместный Hyundai — остались невостребованными, их никто не захотел приобрести.

Всего аукционный дом предложил фанатам Марадоны и коллекционерам 87 лотов, из которых три были отозваны до начала торгов, а 22 остались непроданными. Самыми дешевыми оказались четыре футболки спортсмена и два галстука по 70 долларов каждый. В аукционе приняли участие покупатели из Аргентины, Мексики, Испании, Колумбии, Бельгии, Бразилии и других стран.

Ранее в декабре в главном международном аэропорту Буэнос-Айреса установили памятник Марадоне. Статуя была изготовлена при помощи 3D-печати. Для создания памятника собрали изображения Марадоны на чемпионате мира в Мексике во время звучания национального гимна.