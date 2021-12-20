В России разработали ГОСТ по захоронению в братских могилах

В России разработали ГОСТ по срочному захоронению в братских могилах трупов людей и животных в братских могилах, погибших в ходе или в результате военных конфликтов, а также в результате ЧС в мирное время. Документ размещен на порталах правовых и нормативно-технических документов, в том числе на сайте МЧС.

Разработанные ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС стандарты должны вступить в силу 1 февраля 2022 года. Согласно им, при выборе мест захоронения следует учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, рельеф и расположение источника водоснабжения.

При захоронении тел погибших в братских могилах расстояние по горизонтали между гробами должно быть не менее полуметра и было заполнено слоем земли и слоем хвороста, расстояние по вертикали также не должно превышать полметра. Захоронение умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, должно проходить на специально отведенных участках. Хоронить умерших от особо опасных инфекций следует в оцинкованных, герметически закрытых гробах.

Местные власти в мирное время будут должны создавать запасы средств для проведения срочных захоронений, в том числе гробов, патологоанатомических мешков, дезинфицирующих средств (хлорной извести), средств индивидуальной защиты. На базе ритуальных служб будут создаваться команды по срочному захоронению трупов в военное и мирное время. Они будут собирать тела погибших, доставлять к месту погребения и хоронить их.

Ранее глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев предупредил, что местные власти имеют право забрать место захоронения, если за могилой никто не ухаживает. Заброшенное место на кладбище рискует быть признанным бесхозным. Это произойдет, если человек был погребен более 20 лет назад, а могила лишена следов посещения в течение нескольких лет. В таком случае умерший будет перезахоронен, а прежнее место используют повторно.