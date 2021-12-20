В Брянской области отреставрировали монумент скорбящей матери

В Погаре Брянской области отреставрировали монумент скорбящей матери, установленный в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Брянск Today».

Восстановительные работы были организованы благодаря проекту «Инициативное бюджетирование». Специалисты брянской компании «Каменный век» обновили монумент с помощью гранита, сохранив при этом его исторический облик.

Главное место в композиции памятника занимает изображение скорбящей матери, созданное художником и скульптором, ветераном Великой Отечественной войны, журналистом местной газеты «Вперед» Ильей Жирным.

На реставрацию из областного бюджета были направлены 1,7 миллиона рублей. Кроме того, 130 тысяч рублей внесли жители Погара.

Ранее в декабре сообщалось, что в Калининграде отреставрировали старинный четырехэтажный дом немецкой постройки, расположенный на Киевской улице. Стены первого этажа и обрамления окон покрасили в кофейне-коричневый цвет, верхний этаж стал бледно-бежевого оттенка, а на лицевом фасаде установили барельеф совы.