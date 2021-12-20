В Казахстане прокомментировали сценку с расстрелом в детском саду

Видеозапись со сценкой расстрела студента советскими солдатами, снятая в одном из казахстанских детских садов, была сделана три-четыре года назад. Об этом рассказали в администрации Туркестанской области республики, передает «Sputnik Казахстан».

Распространившееся в соцсетях видео прокомментировал руководитель управления образования Рахимбек Жолаев. По его словам, сценка стала элементом самодеятельности, поскольку подобные театральные постановки не были рекомендованы и не предусматривались типовой программой дошкольного образования.

«Тогда представители детского сада сообщили, что, организовывая такую сцену, они хотели лишь развить творческие способности дошколят», — пояснил чиновник.

Жолаев также отметил, что впоследствии с руководителями дошкольных организаций и директорами школ были проведены разъяснительные беседы о недопустимости подобных театральных экспериментов с участием детей.

Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых воспитанники одного из детских садов в Казахстане разыгрывают сценку, изображавшую расстрел участников событий декабря 1986 года в Алматы. Тогда казахская молодежь вышла на улицы и потребовала, чтобы республику возглавил представитель местной титульной нации. В результате протест был подавлен, а двое его участников были приговорены к смертной казни.