В Екатеринбурге прошел фестиваль светового искусства «Не темно»

Фото: Страница НЕ ТЕМНО во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге прошел девятый фестиваль светового искусства «Не темно». Об этом пишет Global City.

Мероприятие проводилось в парке культуры и отдыха имени Маяковского, на площадке были представлены 12 композиций, созданных художниками из Екатеринбурга и Перми. Отмечается, что организаторы отказались приглашать иностранных художников на фестиваль в этом году из-за пандемии коронавируса.

В 2020 году световой фестиваль посетили более 26 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Брянске к 30-летию федеральной таможенной службы России открылась выставка картин Сергея Андрияка, Зураба Церетели, Петра Стронского и Константина Петрова.