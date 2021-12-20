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В Екатеринбурге прошел фестиваль светового искусства «Не темно»

В Екатеринбурге прошел девятый фестиваль светового искусства «Не темно»

Фото: Страница НЕ ТЕМНО во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге прошел девятый фестиваль светового искусства «Не темно». Об этом пишет Global City.

Мероприятие проводилось в парке культуры и отдыха имени Маяковского, на площадке были представлены 12 композиций, созданных художниками из Екатеринбурга и Перми. Отмечается, что организаторы отказались приглашать иностранных художников на фестиваль в этом году из-за пандемии коронавируса.

В 2020 году световой фестиваль посетили более 26 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Брянске к 30-летию федеральной таможенной службы России открылась выставка картин Сергея Андрияка, Зураба Церетели, Петра Стронского и Константина Петрова.

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