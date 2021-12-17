В Брянске открылась выставка в честь 30-летия российской таможни

В Брянске к 30-летию федеральной таможенной службы России открылась выставка картин. Об этом сообщает «Севская правда».

Речь идет о передвижной выставке, которая уже была представлена в Москве, Белгороде, Владимире, Туле, Смоленске, Калининграде и других городах страны. На ней представлены работы разных жанров кисти заслуженных художников России Сергея Андрияка, Зураба Церетели, Петра Стронского, Константина Петрова.

Мероприятие проходит в выставочном зале на бульваре Гагарина.

Ранее сообщалось, что в Смоленском историческом музее состоялось открытие экспозиции, посвященной прокуратуре. Выставка получила название «300 лет на страже закона».