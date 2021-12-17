В Смоленске открылась экспозиция «300 лет на страже закона»

В Смоленском историческом музее состоялось открытие экспозиции, посвященной прокуратуре. Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

Выставка получила название «300 лет на страже закона». На ней представлены личные вещи ветеранов органов прокуратуры, криминалистическая техника, специальная литература, архивные документы, фотографии прокуроров Смоленской области и сотрудников ведомства, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Кроме того, посетители экспозиции смогут увидеть форменное обмундирование работников структуры, реконструированные образцы кителей чинов юстиции XIX века и архивные документы о наиболее резонансных уголовных делах дореволюционного периода. В их числе, например, побег Соньки «Золотой ручки» из Смоленского тюремного замка.

Отмечается, что одним из самых ценных экспонатов является реконструкция кабинета прокурора советской эпохи.

Ранее в декабре сообщалось, что газеты СССР из разных годов, избежавшие переработки отходов, стали экспонатом тобольского Музея печати. Издания датированы 1930-ми, 1940-ми и 1950-ми годами. Они станут частью экспозиции музея после небольшой реставрации.