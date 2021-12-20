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Российские врачи удалили опухоль мозга пациентке в сознании

В Хабаровске хирурги провели операцию пациентке в сознании по удалению опухоли в голове

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровске хирурги впервые удалили опухоль мозга пациентке в сознании, женщина разговаривала с врачами во время операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Amur Mash».

На операционном столе 44-летняя россиянка по имени Галина не спала, как обычно бывает при проведении сложных хирургических манипуляций, а отвечала на вопросы медиков. Такой метод был применен для того, чтобы выявить небольшую опухоль в височной области мозга. Операция прошла успешно, теперь женщина проходит реабилитацию.

Пациентка страдала эпилепсией, приступы которой не купировались медицинскими препаратами. Также у женщины есть инвалидность, причиной которой была опухоль.

Ранее сообщалось, что в Самаре хирурги областной детской клинической больницы имени Ивановой неделю оперировали младенца, который родился со сложной патологией внутренних органов. Внутренние органы у ребенка развивались не в брюшной полости, а снаружи. После его рождения врачам пришлось возвращать органы на место.

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Анна Филипенко
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