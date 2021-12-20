Российский юрист оценила вероятность введения штрафов из-за отказа от вакцинации

Для введения штрафов в России за нежелание вакцинироваться от коронавируса необходимо вносить изменения на федеральном уровне. Такое мнение высказала адвокат Ольга Зиновьева, ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Российский юрист отметила, что из-за отсутствия соответствующего закона работодатели не имеют права штрафовать сотрудника за отказ от прививки.

«В РФ нет обязательной вакцинации. Штрафы — это всегда санкции за нарушение чего-то обязательного. (...) Даже в тех отраслях, где вакцинация признана обязательной, ответственности за игнорирование такого требования нет», — так Зиновьева оценила вероятность получения штрафа из-за отказа вакцинироваться.

Также юрист отметила, что работодателям необходимо соблюдать «строгую процедуру» при применении санкций к работникам, которые отказались прививаться от коронавируса, иначе это решение может быть признано незаконным.

Для того чтобы изменить федеральное законодательство, необходимы приказы Минздрава или распоряжения Роспотребнадзора, однако их пока нет, сказала Зиновьева.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что парламентарии не проводили круглых столов, касающихся введения штрафов за отказ от вакцинации. По словам Тумусова, возможно, было организовано неформальное обсуждение, но лично его к участию не приглашали. Кроме того, он подчеркнул, что не одобряет меры принуждения, если человек не настроен прививаться от коронавируса.