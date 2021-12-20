В Госдуме опровергли введение штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19

В нижней палате российского парламента не проводилось обсуждение введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса, такое опровержение дал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Он заверил, что в Госдуме не проводилось никаких круглых столов, касающихся этой темы. По словам Тумусова, возможно, было организовано неформальное обсуждение, но лично его к участию не приглашали.

Кроме того, Тумусов подчеркнул, что не одобряет меры принуждения, если человек не настроен прививаться от коронавируса.

Ранее парламентарий заявлял, что каждый россиянин имеет право получить бесплатный ПЦР-тест на наличие COVID-19.

Тумусов предложил тестировать граждан на коронавирус каждую неделю: он подчеркнул, что проведение ПЦР-тестов должно финансировать государство. Он призвал ввести норматив — один бесплатный анализ на COVID-19 раз в неделю, то есть четыре раза в месяц.