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В российском регионе отменят QR-коды на транспорте

Власти Камчатского края с 21 декабря отменят QR-коды на транспорте из-за праздников

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Камчатском крае с 21 декабря отменяют требование о предъявлении QR-кодов на транспорте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона.

По словам губернатора края Владимира Солодова, данный шаг обусловлен предстоящими праздниками. Он отметил значимость перемещения граждан в преддверии Нового года и во время выходных дней. «С завтрашнего дня на транспорте будет действовать только масочный режим», — подчеркнул глава региона.

С 23 ноября в Камчатском крае пассажиры были обязаны предъявлять QR-коды при поездках в междугородных автобусах и самолетах. Камчатка стала вторым регионом, который ввел подобные меры. Для проезда у пассажира проверяли документ, подтверждающий вакцинацию, справку о медицинском отводе или о перенесенном заболевании. Также можно было показать справку о наличии антител.

Марина Совина
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