Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России заподозрили Германию в манипулировании ростом цен на газ

Эксперт по энергетике Пикин считает, что в ФРГ создают ситуации для повышения цен на газ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заподозрил высокопоставленных чиновников Германии в манипулировании ростом цен на газовой бирже. Он отметил, что каждому резкому скачку стоимости топлива предшествовали некорректные высказывания немецких политиков. Об этом эксперт рассказал «Ленте.ру».

Пикин отметил, что сразу после высказываний немецких политиков цена за газ на европейской бирже вырастала на 10-30 процентов. Он убежден, что это не случайность.

«Складывается впечатление что они сами создают ситуации для повышения цен. Каждое заявление политиков Германии сопровождается повышением цен на газ. Начиная от заявлений министра иностранных дел и заканчивая заявлениями вице-канцлера или Федерального сетевого агентства Германии», — высказался Пикин.

Он заявил, что любому связанному с биржей человеку будет ясна реакция рынка. Она может быть только негативной, подчеркнул Пикин. «Я бы призвал регулирующие органы Евросоюза, которые следят за финансовыми рынками, проанализировать эту ситуацию», — порекомендовал директор Фонда энергетического развития.

Ранее Bloomberg писал о том, что «Газпром» заказал на 20 декабря транзитные мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа», по которому топливо идет в Германию, в минимальном значении за месяц. Всего будет использовано четыре процента от пропускной способности магистрали. Это может усугубить энергетический кризис в Европе, считает издание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Вклады для малоимущих в России предложили ограничить 100 тысячами рублей
Белоруссия рассказала о поставках электроэнергии на Украину
В Мьянме раскрыли серию массовых убийств граждан
В МИД обвинили Украину в российском радикализме
МИД назвал «скрепы» политики Москвы на постсоветском пространстве
Названы наиболее и наименее реалистичные предложения России к США и НАТО
Для россиянина запросили срок за подготовку терактов в Москве у здания ФСБ
Осужденный бывший мэр Ярославля Урлашов попросил о досрочном освобождении
Иммунолог назвал группу людей с наиболее легким течением омикрон-штамма
Солдаты НАТО попытались прорваться в Приднестровье
Рябков заявил о «самом большом должке» США перед Россией
Описан сценарий боевых действий России против Украины
Сына бывшего детского омбудсмена Астахова отправили под домашний арест
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter