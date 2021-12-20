В России заподозрили Германию в манипулировании ростом цен на газ

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заподозрил высокопоставленных чиновников Германии в манипулировании ростом цен на газовой бирже. Он отметил, что каждому резкому скачку стоимости топлива предшествовали некорректные высказывания немецких политиков. Об этом эксперт рассказал «Ленте.ру».

Пикин отметил, что сразу после высказываний немецких политиков цена за газ на европейской бирже вырастала на 10-30 процентов. Он убежден, что это не случайность.

«Складывается впечатление что они сами создают ситуации для повышения цен. Каждое заявление политиков Германии сопровождается повышением цен на газ. Начиная от заявлений министра иностранных дел и заканчивая заявлениями вице-канцлера или Федерального сетевого агентства Германии», — высказался Пикин.

Он заявил, что любому связанному с биржей человеку будет ясна реакция рынка. Она может быть только негативной, подчеркнул Пикин. «Я бы призвал регулирующие органы Евросоюза, которые следят за финансовыми рынками, проанализировать эту ситуацию», — порекомендовал директор Фонда энергетического развития.

Ранее Bloomberg писал о том, что «Газпром» заказал на 20 декабря транзитные мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа», по которому топливо идет в Германию, в минимальном значении за месяц. Всего будет использовано четыре процента от пропускной способности магистрали. Это может усугубить энергетический кризис в Европе, считает издание.