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Россию уличили в попытке усугубить энергетический кризис в Европе

Bloomberg: «Газпром» не пытается забронировать дополнительные мощности через «Ямал-Европа»

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

«Газпром» заказал на 20 декабря транзитные мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа», по которому топливо идет в Германию, в минимальном значении за месяц. Всего будет использовано четыре процента от пропускной способности магистрали. Это может усугубить энергетический кризис в Европе, пишет Bloomberg.

Энергетический кризис в Европе уже побудил металлургические заводы и производителей удобрений сократить объемы производства. Если «Газпром» не попытается забронировать дополнительные мощности, то это вынудит Европу отбирать еще больше газа из своих и без того истощенных поземный хранилищ, отмечает издание.

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Россия также отказалась от резервирования дополнительных мощностей для увеличения поставок газа через Украину. Согласно прогнозам, в конце декабря температура в Европе на короткое время упадет ниже сезонных норм. Это приведет к еще большей нагрузке на европейские хранилища, которые заполнены всего на 60 процентов — рекордный минимум для этого времени года. Ранее газета The Guardian уличила «Газпром» в желании получать максимальную прибыль с продажи газа.

Согласно оценкам компании, в случае, если российская компания увеличит объемы экспорта голубого топлива на 20 процентов, это может привести к обрушению цен на газ на западноевропейских рынках вдвое. Вместо этого «Газпром» нашел баланс в процессе получать продажи максимально возможного количества газа так, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, отмечает издание. 20 декабря цена на газ в Европе поднялась выше 1700 долларов за тысячу кубометров.

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Платон Щукин
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