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Искусственный мозг научили играть в пинг-понг

Клетки человеческого мозга опередили искусственный интеллект в игре в пинг-понг

Кадр: New Scientist / YouTube

Специалисты компании Cortical Labs создали мини-мозг и научили его клетки играть в виртуальный пинг-понг. Об этом сообщает издание New Scientist.

В своем эксперименте ученые использовали около миллиона живых клеток мозга. Они была размещены в чашке Петри — прозрачном сосуде, к которому были подключены микроэлектроды. В результате мини-мозг смог сыграть в симулятор пинг-понга, и опередил в этом искусственный интеллект.

Для демонстрации возможностей синтетического мозга на основе живых клеток ученые создали упрощенную версию симулятора Pong, в котором нужно отбивать шарик от стены виртуальной ракеткой. Нейроны клеток реагировали на поведение мяча и правильно размещали ракетку, чтобы его отбить.

Ведущий научный сотрудник Cortical Labs Бретт Каган (Brett Kagan) заявил, что мини-мозг хоть и проиграл в симуляторе живому человеку, зато продемонстрировал выдающиеся способности к обучению. Если искусственному интеллекту для обучения игре нужно несколько тысяч подходов, то синтезированный учеными мозг освоил Pong за пять-десять партий.

Каган отметил, что коллекцию клеток уместно назвать «мозгом киборга», так как в будущем можно будет создавать способных к обучению биороботов.

В апреле стартап Илона Маска Neuralink показал чипированную обезьяну, играющую в видеоигры. Животное успешно двигало объекты на экране в игре Pong силой мысли.

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Андрей Ставицкий
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