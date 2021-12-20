Белоруссия рассказала о поставках электроэнергии на Украину

Белоруссия экспортирует на Украину около 1,1-1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии по итогам этого года, объемы поставок в 2022 году будут определяться ежемесячно в зависимости от экономической целесообразности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора гособъединения «Белэнерго» Павла Дрозда.

Он добавил, что поставки будут зависеть от выгодности для сторон. На это влияет объем выработки электроэнергии украинской энергосистемой и цена закупки, подчеркнул Дрозд.

Между тем белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал, что объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и России заработает с 1 января 2024 года.

«С 1 января 2027 года планируется и более глубокая интеграция, которая позволит на равных условиях участвовать субъектам хозяйствования двух стран — как производителям, так и потребителям электроэнергии», — отметил он.

Ранее государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал не драматизировать продажу Минском электроэнергии Киеву. По его словам, не следует связывать союзнические настроения и ожидания России от Минска в вопросе электроэнергии.