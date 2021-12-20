Для новогодней столицы России выпустили специальную серию почтовых открыток

«Почта России» выпустила лимитированную серию новогодних почтовых открыток с видами Нижнего Новгорода, который в этом году получил статус новогодней столицы страны. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что на открытках изображены праздничные гуляния на площади Нижегородской ярмарки. В левом верхнем углу карточек имеется символ новогодней столицы — филигранная снежинка.

Жители и туристы Нижнего Новгорода могут приобрести открытки в почтовых отделениях города — специальная серия уже поступила в продажу.

Кроме того, в центральном почтовом отделении города можно поставить на открытку оттиск специального переводного штемпеля с изображением Нижегородского кремля. Воспользоваться этой услугой можно будет до 10 января 2022 года.

Ранее в декабре сообщалось, что по улицам Нижнего Новгорода начали курсировать новогодние трамваи. Так, общественный транспорт украсили яркими праздничными гирляндами.