В США оценили приемлемость предложений России по гарантиям безопасности

Предложения России по гарантиям безопасности полны неприемлемых для Запада положений. Об этом РБК заявил бывший посол Вашингтона на Украине, экс-директор по России и Восточной Европе в Совете национальной безопасности США, профессор Стэнфордского университета и старший эксперт Брукингского института Стивен Пайфер.

Американский дипломат напомнил, что в пятницу Министерство иностранных дел России опубликовало проекты документов, в которых изложило свои предложения к США. Он отметил, что публичное обнародование подобных бумаг не является нормальной дипломатической практикой. По его словам, то, как Москва сформулировала свои запросы, свидетельствует о том, что Россия не делает серьезной ставки на переговоры. Кремль публично выдвигает неприемлемые требования, на которые он впоследствии сможет сослаться в качестве предлога для эскалаций конфликта, добавил эксперт.

Помимо этого, Пайфер заявил, что ни США, ни НАТО не примут подобные документы, но могут в целом подтвердить свою готовность продолжить диалог с Москвой по проблеме безопасности.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

