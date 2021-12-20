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Психиатр рассказал о противопоказаниях для вакцинации при расстройствах психики

Психиатр Костюк: побочных эффектов после вакцинации при психических расстройствах нет

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал об отсутствии противопоказаний для вакцинации при расстройствах психики, сообщает РИА Новости.

По словам Костюка, никаких противопоказаний нет и быть не может. «Более того, мы обеспечиваем возможность вакцинации пациентов с психическими расстройствами, которые у нас находятся на стационарном лечении. Мы не наблюдали ни одного случая побочных эффектов, в редких случаях имелась локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции», — сказал Костюк.

Психиатр отметил, что пациенты вакцинируются добровольно. Специалисты проводят разъяснения, рассказывают о принципах работы вакцины и важности прививок.

Ранее российский вирусолог и член-корреспондент РАН Сергей Нетесов призвал скорее ввести штрафы для россиян, которые отказываются пройти вакцинацию от коронавируса. По мнению Нетесова, только с помощью штрафов можно избавиться от «антиваксерных настроений».

Марина Совина
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