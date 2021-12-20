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Путин наградил Розенбаума орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Путин наградил орденами за вклад в культуру Розенбаума, Гуляеву и Шиловского
Александр Розенбаум

Александр Розенбаум. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 декабря, наградил певца и композитора Александра Розенбаума орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что Розенбаум награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Награды получили также артистка МХТ имени Чехова Нина Гуляева, артистка театра «Современник» Марина Неелова и актер и режиссер Всеволод Шиловский. Они удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее Путин наградил артиста Михаила Боярского орденом Почета. Артист Санкт-Петербургского академического Театра имени Ленсовета Боярский получил орден Почета за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Марина Совина
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