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В МИД обвинили Украину в российском радикализме

Замглавы МИД Руденко: Украина и другие страны заставляют Россию принимать радикальные шаги

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Замглавы МИД России Андрей Руденко обвинил Украину и страны Запада в российском внешнеполитическом радикализме. Об этом он заявил на презентации доклада международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему: «Пространство без границ: Россия и ее соседи», пишет ТАСС.

«Здесь вопрос абсолютно не в страхах, вопрос о достижении нашими соседями — не только Украины, а соседями в принципе — определенной точки кипения, которая действительно вынуждает нас к принятию определенных радикальных шагов», — заявил дипломат.

Таким образом, Руденко описал факторы, которые формируют контур российской внешней политики. Он также отметил, что Украина не представляет из себя серьезную опасность для России, а скорее выступает, как еще одна угроза в череде внешнеполитических вызовов.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности в Европе. Инициативы содержат требования не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам альянса не включать Украину в состав организации.

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Николай Чигасов
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