Уникальный ретро-поезд будет курсировать в Сочи в новогоднюю ночь

РЖД запускает праздничный маршрут «Сочи — Роза Хутор — Сочи», по которому в новогоднюю ночь будет курсировать уникальный ретро-поезд. Об этом сообщает «Вести Сочи».

В пресс-службе компании рассказали, что в праздничном составе, на котором прибудет Дед Мороз, воссоздадут эпоху 1970-х годов — туристы смогут посетить вагон-ресторан, бар и караоке.

Поезд № 921 отправится с железнодорожной станции Сочи 31 декабря в 18:30. Посадка пассажиров будет осуществляться также на станциях Хоста и Адлер. Состав прибудет на Розу Хутор к 20:05, где пробудет до 3:20 1 января.

Ранее в декабре стало известно, что в рамках «Новогоднего фестиваля Забав» в Рязани установят три новых арт-объекта. На улицах города появятся украшенные елки и ледовые скульптуры. Помимо этого, в Кремлевском сквере и на Лыбедском бульваре заработают новогодние инсталляции, а на площади Победы запустят светодинамический зимний фонтан.