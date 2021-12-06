В Рязани установят три новых арт-объекта к Новому году

В Рязани к Новому году проведут более двухсот мероприятий и установят три инсталляции

В Рязани в рамках «Новогоднего фестиваля Забав» проведут более двухсот мероприятий и установят три арт-объекта в преддверии праздников. Об этом сообщает портал 62INFO.RU.

Согласно информации издания, на улицах города уже устанавливают елки, всего их будет 35 штук. С 10 декабря в парках и на площадках заработает световая иллюминация. Помимо этого, в Кремлевском сквере и на Лыбедском бульваре появятся новогодние инсталляции, а на площади Победы запустят светодинамический зимний фонтан.

Официально торжества стартуют 25 декабря с события под названием «Акция 2.0.22», которое включит в себя представление главной героини этого праздника Забавы Путятишны.

Кроме того, с 3 по 8 января на Лыбедском бульваре пройдет Фестиваль ледовых скульптур. На нем свои работы представят пять известных скульпторов со своими командами.

Ранее в декабре россиянам назвали лучшие города страны для встречи Нового года вдвоем. Самым популярным городом стала Ялта, а на втором месте в рейтинге оказался курортный город Сочи.