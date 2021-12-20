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Бывший боец Bellator умер в 27 лет

Бывший боец Bellator американец Джордан Янг скончался в возрасте 27 лет

Фото: @PFLMMA

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джордан Янг умер в возрасте 27 лет. Об этом тренер спортсмена Дерик Сантос сообщил MMA Fighting.

Причины смерти 27-летнего бойца не уточняются. «Не мог поверить в это, слышал его голос в своей голове. Стоял в недоумении, прежде чем мне пришлось собраться, чтобы вернуться к работе», — заявил тренер после кончины бойца.

Янг известен по выступлениям в промоушене Bellator. В последнее время он дрался в Лиге профессиональных бойцов (PFL). За карьеру американец одержал 12 побед и потерпел одно поражение. В последнем поединке, прошедшем 27 октября, спортсмен досрочно победил россиянина Омари Ахмедова.

2 ноября зимбабвийский боксер Таурай Зимунья умер после поражения нокаутом от соотечественника Тинаше Маджони. В третьем раунде противостояния Зимунья потерял сознание. Боксера доставили в больницу, но он так и не пришел в себя.

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Анастасия Борисова
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