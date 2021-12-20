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Раскрыты подробности роскошной свадьбы дочери российского миллиардера Гуцериева

Роскошная свадьба Софьи Гуцериевой и Ингора Патиева состоялась в банкетном зале Safisa

Фото: @insta_vaynahy

В сети появились подробности роскошной свадьбы дочери российского миллиардера Михаила Гуцериева Софьи. Организатор Ксения Афанасьева раскрыла детали праздника в своем Instagram-аккаунте.

Церемония бракосочетания Софьи Гуцериевой и Ингора Патиева состоялась в субботу, 18 декабря, в московском банкетном зале Safisa. Концепция торжества получила название «Атлантида». Отмечается, что разработкой и изготовлением тематических декораций и цветочных композиций для украшения зала занимался декоратор Геннадий Самохин.

Невеста предстала перед гостями в пышном белом платье с длинным шлейфом люксового бренда Elie Saab, его точная стоимость не раскрывается. Подвенечный наряд украшен множеством драгоценных камней. Помимо этого, Софья надела фату, диадему и серьги.

Известно, что на свадьбе выступали различные знаменитости — Ани Лорак, Филипп Киркоров, Стас Михайлов и Григорий Лепс. Кроме того, на мероприятии присутствовал многоярусный торт в виде белоснежного замка высотой более метра.

В марте 2016 года в том же ресторане состоялась свадьба сына миллиардера Михаила Гуцериева. Избранницей Гуцериева-младшего стала Хадижа Ужахова из Ингушетии — студентка Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова. На торжестве выступили Стинг, Дженнифер Лопес, Патрисия Каас, Энрике Иглесиас и Алла Пугачева. Всего на мероприятии присутствовали около 600 человек. По информации The Daily Mail, свадьба обошлась в миллиард долларов.

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Карина Черных
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