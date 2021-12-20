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В Госдуме возмутились популярностью зарубежных мультфильмов у российских детей

Депутат Госдумы Останина: более 60% российских детей предпочитают зарубежные мультфильмы

Кадр: мультфильм «Маша и Медведь»

В Государственной Думе возмутились популярностью зарубежных мультфильмов у большинства российских детей. Об этом заявила глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, ее слова приводит телеканал 360.

По словам депутата, тот факт, что российские дети предпочитают зарубежные мультфильмы русским народным сказкам, вызывает обеспокоенность.

«Как председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, выразила обеспокоенность, что более 60 процентов детей в возрасте от 7 до 14 лет не смогли вспомнить ни одной народной сказки или сказки русских писателей. Зато с готовностью назвали иностранные сказки в варианте голливудской продукции», — отметила она.

Парламентарий добавила, что свыше 70 процентов учащихся не прочли ни одной книги, не входящей в школьную программу, что говорит о «тревожных симптомах» в воспитании и образовании школьников.

Ранее общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец пожаловалась в МВД России и потребовала проверить стриминговый сервис Netflix на предмет нарушения закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. По ее словам, на сервисе есть подборка фильмов и сериалов с ЛГБТ-тематикой при возрастном ограничении «16+».

Марина Совина
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